Bank of England verhoogt rente opnieuw vanwege hoge inflatie

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw verhoogd. De Britse centrale bank wil daarmee de hoge inflatie bestrijden. Het levensonderhoud van de Britten is al flink duurder geworden en de centrale bank verwacht dat de inflatie door de oorlog in Oekraïne in het tweede kwartaal een piek van ruim 8 procent zal bereiken.

Het was de derde keer op rij dat de Bank of England het rentetarief opschroefde met 25 basispunten. Het huidige rentetarief bedraagt nu 0,75 procent, waarmee de Britse rente weer op het niveau staat van voor de coronacrisis. Toen werd de rente juist verlaagd om de economie te ondersteunen. Door de rente te verhogen wordt geld lenen nu weer duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De rentestap was conform de verwachting van economen. De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Acht van de negen bestuurders stemden voor en een stemde tegen een renteverhoging.

De verwachte piek in de inflatie van ruim 8 procent betekent volgens de centrale bank dat de druk op de inkomens van huishoudens in het Verenigd Koninkrijk “veel groter” zal zijn dan in februari werd voorzien. Toen werd nog uitgegaan van een inflatiepiek van 7,25 procent. De centrale bank waarschuwde ook dat de oorlog in Oekraïne de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens zal verergeren. De druk op de inkomens zal daarnaast leiden tot zwakkere groeivooruitzichten en een stijging van de werkloosheid.

De beleidsmakers van de Britse centrale bank lijken ook iets voorzichtiger te zijn geworden over verdere rentestappen. Een verdere verkrapping van het monetaire beleid, ofwel een verdere verhoging van de rente, in de komende maanden is volgens de Bank of England nu “misschien” gepast, terwijl vorige maand nog werd vermeld dat een dergelijke stap “waarschijnlijk” is.

De centrale bank zal daarbij in de komende maanden een lastige afweging moeten maken tussen inflatiebestrijding en de toenemende bedreigingen voor de economische groei als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Bank of England is wel de eerste grote centrale bank die de rente weer heeft teruggebracht tot het niveau van voor de coronacrisis. De Amerikaanse centrale bank schroefde woensdag voor het eerst sinds 2018 de rente op. De Europese Centrale Bank lijkt ondanks de hard oplopende inflatie in de eurozone nog geen plannen te hebben om de rente te verhogen.