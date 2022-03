Beurzen blijven onderhandelingen Oekraïne volgen

Op de aandelenbeurzen in Europa zal donderdag opnieuw veel aandacht uitgaan naar nieuwe openingen in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl het oorlogsgeweld in Oekraïne in alle hevigheid doorgaat, krijgen gesprekken over een staakt-het-vuren volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski ook een vervolg. Op de beurs in Amsterdam trekt Pharming de aandacht met zijn jaarcijfers.

De Europese beurzen wonnen woensdag nog fors, mede dankzij enigszins hoopvolle geluiden over de Russisch-Oekraïense onderhandelingen. Zelenski zei toen dat een vredesakkoord met de Russen realistischer begon te klinken en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei te hopen op een compromis. De AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs eindigde 4 procent hoger en ook in Frankfurt, Londen en Parijs sloten de belangrijkste graadmeters met flinke winst.

Beleggers verwerken ook het rentebesluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Zoals verwacht ging het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt omhoog. De Fed verwacht de rente verder te verhogen om de erg hoge inflatie tegen te gaan.

Doorgaans zijn hogere rentes slecht voor de waardering van aandelen, maar daar was op de Amerikaanse beurzen weinig van te zien. De brede index S&P eindigde woensdag maar liefst 2,2 procent hoger. Mogelijk viel het besluit en de toelichting daarop binnen de verwachtingen.

Pharming, een biotechnologiebedrijf uit Leiden, meldde vorig jaar een 6 procent lagere omzet te hebben geboekt dan in 2020. Het bedrijf had aan het begin van 2021 nog last van de coronapandemie, waardoor er in de Verenigde Staten minder patiënten met angio-oedeem werden behandeld met zijn belangrijkste medicijn ruconest. De winst daalde met 58 procent door de forse investeringen in het op de markt zetten van een ander medicijn.

Prosus beweegt mogelijk opnieuw sterk na de forse winsten van techbedrijven in China eerder op de dag. De investeerder heeft een groot belang in het Chinese internetconcern Tencent. De Chinese regering liet weten de technologiesector en bredere economie van het land te steunen, nu nieuwe lockdowns wegens het coronavirus het vertrouwen dreigen aan te tasten.

De euro was donderdagochtend 1,1037 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Olie steeg weer wat in prijs. Een vat Brentolie werd 1,8 procent duurder op 99,78 dollar per en Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 96,52 dollar per vat.