Branchevereniging MVO: alternatieven zonnebloemolie beschikbaar

Alternatieven voor zonnebloemolie zijn in voldoende mate beschikbaar en er dreigt geen tekort aan oliën en vetten in Europa. Dat zegt MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën. Zo kan volgens de organisatie raapzaadolie, olijfolie, sojaolie of palmolie worden gebruikt in plaats van zonnebloemolie.

De zonnebloemolie die in Nederland wordt verkocht komt voor twee derde uit Oekraïne. Door de oorlog kan die niet worden geleverd en daardoor dreigen er tekorten. Nederlandse supermarkten beperken soms de verkoop, liet brancheorganisatie Centraal bureau Levensmiddelenhandel (CBL) eerder op donderdag weten. MVO schat dat de voorraad zonnebloemolie halverwege april op is.

Eerder deze week liet de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) al weten dat fabrikanten bezig zijn met alternatieven voor zonnebloemolie. Het gebrek aan zonnebloemolie heeft gevolgen voor allerlei producten in de supermarkt. Zonnebloemolie is een ingrediënt dat in duizenden producten wordt verwerkt, zoals kant-en-klaarmaaltijden, vleesproducten, koeken en broodbeleg. “Voedingsmiddelenbedrijven zullen een andere olie moeten gebruiken voor hun producten, wat betekent dat de receptuur verandert”, stelt MVO in een toelichting. Ook de etiketten van de voedingsmiddelen moeten dan worden aangepast.