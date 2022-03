Europese toezichthouders waarschuwen consument voor crypto’s

Financiële toezichthouders in Europa waarschuwen consumenten voor beleggingen in cryptomunten zoals bitcoins. De handel in digitale munten is namelijk zeer speculatief en beleggers lopen grote risico’s om hun inleg te verliezen. Ook kunnen consumenten geen verhaal halen bij verliezen op cryptobeleggingen en genieten ze geen bescherming.

De waarschuwing komt van de toezichthouders EBA, ESMA en EIOPA die toenemende interesse in crypto’s zien bij particulieren. Ze stellen dat digitale munten voor de meeste consumenten niet geschikt zijn als belegging of betaalmiddel omdat die munten vaak te maken hebben met zeer sterke waardeschommelingen. Ook kunnen consumenten die beleggen in digitale valuta het slachtoffer worden van bijvoorbeeld cyberaanvallen en fraude. “Consumenten lopen een zeer reëel risico dat ze al hun belegde geld kwijtraken als ze deze activa kopen”, zeggen de toezichthouders dan ook in een verklaring.

Ook wordt gewaarschuwd voor de risico’s van misleidende reclames bij crypto’s, onder meer door influencers op sociale media. Die influencers kunnen namelijk een financieel belang hebben om digitale munten en cryptogerelateerde producten en diensten aan te prijzen. “Consumenten moeten met name op hun hoede zijn als er snelle of hoge opbrengsten worden beloofd, zeker als die te mooi lijken om waar te zijn.”

De Europese Unie is bezig met regelgeving en toezicht voor cryptomarkten. Ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en andere landen hebben autoriteiten al gewaarschuwd voor de risico’s die mensen lopen met beleggingen in digitale munten.