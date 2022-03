Flinke winst laadpalenbedrijf Allego bij beursdebuut in New York

Het Nederlandse laadpalenbedijf Allego is bij zijn debuut op de beurs in New York flink in waarde gestegen. De koers van de Arnhemse onderneming schoot donderdag tot meer dan 60 procent omhoog, waarna de winst in de loop van de handelsdag terugviel tot ruim een kwart. Daarbij profiteerde het aandeel ook van de algehele stemming op Wall Street, die voorzichtig positief was.

Voor de beursgang fuseerde Allego met een leeg beursfonds van investeerder Apollo Global Management. Daarbij kreeg het fusiebedrijf een waarde toegedicht van ruim 3 miljard dollar. Aan het begin van de eerste handelsdag werden de aandelen verhandeld voor iets meer dan 8 dollar per stuk. Na meer dan een halve sessie waren ze tussentijds meer dan 10 dollar waard.

Allego werd in 2013 door Alliander opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Op dit moment heeft het bedrijf in zestien landen meer dan 28.000 laadpunten voor elektrische auto’s ge├»nstalleerd. In 2018 verkocht Alliander zijn dochterbedrijf aan de Franse investeerder Meridiam. Dat bedrijf houdt ook na de beursgang een meerderheidsbelang in Allego.