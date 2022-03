Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay vliegt om Rusland heen

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific vliegt voorlopig niet meer door het Russische luchtruim. Daarmee wijkt het bedrijf af van Chinese branchegenoten, die dat nog wel gewoon doen. Veel andere Aziatische en westerse luchtvaartmaatschappijen hadden al eerder besloten Rusland te mijden of werden door Rusland geweerd als antwoord op westerse sancties voor Russische luchtvaartmaatschappijen.

De stap van Cathay is opvallend, omdat de maatschappij daarmee sterk afwijkt van de Chinese norm. Dat land, dat sinds enkele jaren zijn grip op Hongkong sterk versterkt heeft, weigert tot nu toe de Russische inval in Oekraïne te veroordelen.

Het omvliegen kost Cathay vooral op vluchten van en naar West-Europa meer tijd en geld. Zo moet er bijvoorbeeld meer brandstof worden getankt voor de langere afstand en moet er in sommige gevallen ook meer personeel mee vanwege de langere vluchttijden. Dat komt bovenop de problemen die de luchtvaartmaatschappij heeft door strenge quarantaineregels in Hongkong. Daardoor mogen er geen passagiers vanuit landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Hongkong in.