Maserati wil tegen 2030 alleen elektrische modellen aanbieden

Sportwagenfabrikant Maserati wil tegen 2030 alleen nog maar elektrische modellen aanbieden. Dat heeft topman Davide Grasso gezegd. In 2025 moet er van elk model een elektrische variant beschikbaar zijn. Volgend jaar komt de Italiaanse autobouwer met een elektrische GranTurismo.

Het SUV-model Grecale, volledig elektrisch, komt volgende week op de markt. Dat is een half jaar later dan gepland en dat komt door het wereldwijde chiptekort waar de autosector mee kampt.

Maserati is het enige luxemerk van autoconcern Stellantis, dat verder moederbedrijf is van merken als Peugeot, Opel en Fiat. Het Italiaanse bedrijf verkocht vorig jaar ruim 24.000 auto’s en dat was 41 procent meer dan in 2020.