Meer drukte bij veel recyclingbedrijven door hoge metaalprijzen

Bij veel metaalrecyclingbedrijven is het drukker geworden met mensen die oud ijzer en andere metalen komen brengen vanwege de hoge prijzen. Mede door de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de leveringen van ijzer, aluminium, koper en andere metalen uit Rusland zijn de prijzen naar recordniveaus gestegen.

Zo zegt IJzer en Schroothandel uit Putten dat vooral particulieren meer oud ijzer inleveren, hoewel dit volgens het bedrijf wel al langer speelt. Het gaat bijvoorbeeld ook om koperen leidingen en kabels, zink, lood en oude cv-ketels. “Het is eigenlijk een gekke markt nu met die hoge metaalprijzen. Mensen kunnen straks meer gaan betalen voor hun roestvrijstalen schroeven in de bouwmarkt”, geeft de onderneming aan.

Ook bij Kapteijn Metaal Recycling in Amsterdam zien ze meer leveringen van oud ijzer door de gestegen metaalprijzen, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne. “Maar ook voor die tijd speelde het al, al speelt Oekraïne wel een rol. Dat zien we zeker.” Ook bedrijven komen volgens de onderneming meer oud ijzer brengen. Kapteijn Metaal Recycling verwacht dat de prijzen voor oud ijzer en schroot voorlopig hoog zullen blijven. “En dat zullen consumenten gaan merken, door bijvoorbeeld hogere prijzen voor verpakkingen.”

Maar bij andere recyclingbedrijven is het juist wat minder druk dan eerder. Tijdens de coronalockdowns gingen veel mensen hun huis opruimen of verbouwen, waarbij oud ijzer werd weggebracht. Dat effect is nu weggevallen en het aanbod is daardoor minder, zegt De Graaf Metaal uit Purmerend. “Toen de coronacrisis begon, stortten de prijzen in, maar sindsdien zijn ze almaar gestegen. Mensen kwamen vorig jaar veel oud ijzer brengen. We hebben veel boeren als klant en die kwamen schroot inleveren na het opruimen van hun erf. Nu is dat minder, want het meeste is al ingeleverd.”

De Helmondse Schroothandel, met vestigingen in Helmond en Waalwijk, geeft aan dat de toevoer van oude metalen eigenlijk redelijk op peil is gebleven, ook tijdens corona. Het bedrijf wijst erop dat het hergebruik van oud ijzer minder kost dan het smelten van ijzererts, wat goed is voor de circulaire economie. Ook deze onderneming denkt dat de hoge metaalprijzen voorlopig zullen aanhouden. “Aan deze prijzen zullen we moeten wennen”, geeft het bedrijf aan.