Meer vraag naar e-bikes door hoge brandstofprijzen

De verkoop van elektrische fietsen is gestegen sinds de brandstofprijzen zijn gaan pieken door de oorlog in Oekraïne. Dat merken brancheorganisatie RAI Vereniging, verkopers van e-bikes en Marktplaats, waar het aantal zoekopdrachten naar tweedehands e-bikes de afgelopen weken snel steeg. “We zien over de hele linie dat e-bikes meer verkocht worden”, zegt Stella Fietsen. RAI Vereniging laat weten dat leasemaatschappijen die contracten aanbieden voor e-bikes ook meer vragen krijgen over elektrische fietsen.

Stella Fietsen noteerde eind februari op jaarbasis een stijging in de verkoop van elektrische fietsen van zo’n 35 procent. “Bizar”, noemt Johan Makaske het. De marketingmanager zegt dat collega’s in de winkels van Stella horen dat consumenten de gestegen brandstofprijzen als reden geven voor de aankoop van een e-bike. Volgens Makaske houden de stijgende brandstofprijzen mensen bezig.

De vraag naar elektrische fietsen is sinds de pandemie al hoog, merkt fietsmerk Gazelle. Volgens de fietsenproducent wordt er online de laatste tijd weliswaar meer gezocht naar elektrische fietsen, maar dat komt ook doordat “het fietsseizoen” net is begonnen. Daarmee is niet eenduidig te zeggen of de extra vraag ook door de gestegen brandstofprijzen komt.

Volgens Kruitbosch, het bedrijf achter het merk Cortina, spelen de brandstofprijzen “absoluut” een rol in de keuze van een vervoersmiddel. De vraag naar e-bikes ligt volgens het bedrijf al langere tijd erg hoog. Corona heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De combinatie van hoge benzineprijzen en lekker weer zorgde waarschijnlijk voor een recente piek in de verkopen. Voor veel twijfelende consumenten kan de hoge benzineprijs ook net het laatste zetje zijn geweest, zo klinkt het. Via een rekentool maakt het bedrijf ook de besparing met een elektrische fiets ten opzichte van de auto inzichtelijk.

Brancheorganisatie RAI Vereniging noemt de gestegen vraag naar informatie bij leasemaatschappijen over e-bikes een indicator dat mensen met de energielasten bezig zijn. In hoeverre dit leidt tot meer contracten moet komende tijd duidelijk worden.

Marktplaats zegt sinds eind februari een stijgende lijn te zien in het aantal zoekopdrachten en advertenties voor tweedehands elektrische fietsen. Tussen de start van de oorlog op 24 februari en 2 maart, een week erna, waren er in totaal zo’n 83.000 zoekopdrachten. Dat aantal is tot en met 16 maart gestegen naar ruim 155.000 zoekopdrachten. Of dat specifiek door de brandstofprijzen komt, kon een woordvoerder niet zeggen.