OESO: oorlog Oekraïne zal groei wereldeconomie ondermijnen

De oorlog in Oekraïne zal de groei van de wereldeconomie dit jaar ondermijnen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport over het conflict. Door de oorlog worden bijvoorbeeld de prijzen van energie en grondstoffen aangejaagd en toeleveringsketens nog verder verstoord, wat consumenten en bedrijven zal raken.

De organisatie zegt dat de wereldwijde economie dit jaar een impact zal voelen op de groei van meer dan 1 procentpunt door Oekraïne. De inflatie die toch al hoog is, kan nog eens extra stijgen met 2,5 procentpunten, aldus de OESO. De oorlog kan het economisch herstel van de coronapandemie dan ook flink schaden, waarschuwt de denktank uit Parijs, die spreekt van een “humanitaire ramp” in Oekraïne.

Met name Europa is gevoelig voor de negatieve economische gevolgen van de oorlog, aldus de OESO. Europa is namelijk erg afhankelijk van Russische energie en grondstoffen. De prijzen voor energie in Europa zijn naar records gestegen door zorgen over verstoringen van Russische leveringen van olie en gas vanwege de harde westerse sancties, waardoor de koopkracht van huishoudens fors onder druk komt te staan.

Maar ook opkomende landen zijn erg gevoelig voor de stijgende prijzen van energie en voedsel. Ook zijn veel opkomende landen erg afhankelijk van leveringen van bijvoorbeeld graan uit Rusland en Oekraïne. De OESO vreest dan ook dat de armoede en honger in die landen sterk kan toenemen door het conflict.

De Duitse economische onderzoeksinstituten RWI en Ifw kwamen donderdag met eigen prognoses over de impact van Oekraïne op Duitsland. RWI uit Essen denkt dat de groei van de Duitse economie, de grootste van Europa, dit jaar nu zal uitkomen op 2,5 procent, in plaats van een eerder voorspelde 3,6 procent. Ifw uit Kiel rekent op een groei van 2,1 procent, tegen een eerder verwachte plus van 4 procent.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft ook al gezegd dat de verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie neerwaarts bijgesteld zullen worden door Oekraïne. Het IMF denkt dat de oorlog ingrijpende gevolgen zal hebben voor de mondiale economie.