Onzekerheid over oorlog zet Wall Street toch weer lager

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Rusland temperde de verwachtingen rond onderhandelingen met Oekraïne over een staakt-het-vuren. Een dag eerder won Wall Street nog fors door opluchting over het rentebesluit van de Federal Reserve en optimisme over vredesgesprekken bij de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Een woordvoerder van het Kremlin sprak eerdere berichten over vooruitgang in onderhandelingen met Oekraïne echter tegen. Wel gaan de gesprekken tussen de twee landen donderdag verder.

Het Witte Huis kondigde daarnaast aan dat de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping vrijdag telefonisch zullen spreken over de oorlog. Tot nu toe stelde China zich neutraal op, wat de Russen de kans biedt om de economische banden met de Aziatische grootmacht te versterken om de pijn van westerse sancties te verzachten.

De Dow-Jonesindex koerste in de eerste minuten 0,3 procent lager op 33.954 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,3 procent, tot 4344 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,5 procent omlaag naar 13.366 punten.

Beleggers kauwden ook nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. Die kondigde aan de rente met 0,25 procentpunt te verhogen. Later volgen nog meer rentestappen om de hoge inflatie in te dammen, zei voorzitter Jerome Powell.

De olieprijzen stegen weer na dagen van dalingen, en daar profiteerden olieconcerns ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron van met winsten tot 4,2 procent. Occidental (plus 7,9 procent) kreeg een extra steun doordat superbelegger Warren Buffetts investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway haar belang in het bedrijf vergrootte. Een vat Amerikaanse olie werd 7,3 procent duurder op 101,97 dollar per vat. Brentolie steeg 7,6 procent in prijs tot 105,49 dollar per vat.

IT-consultant Accenture maakte goede sier met zijn kwartaalresultaten en steeg 2,1 procent. Het Ierse bedrijf met een notering in New York zag de omzet in de afgelopen periode met ruim een kwart stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De vooruitzichten voor het lopende tweede kwartaal waren ook beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Tesla dikte 0,3 procent aan. De fabrikant van elektrische auto’s zei er alles aan te doen om de productie van zijn fabriek in Shanghai gaande te houden te midden van aangescherpte coronamaatregelen.

De euro was 1,1064 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder.