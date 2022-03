Rusland zegt rente op buitenlandse leningen te hebben betaald

Rusland heeft naar eigen zeggen op tijd aan zijn renteverplichtingen op buitenlandse leningen voldaan en daarmee wanbetaling weten te voorkomen. Moskou had tot en met woensdag de tijd om de verschuldigde rente op twee dollarobligaties te betalen. Investeerders waren bang dat Rusland vanwege de westerse sancties zijn schulden niet zou kunnen afbetalen.

Het Russische ministerie van Financi├źn verklaarde donderdag dat de betalingsopdracht van in totaal 117 miljoen dollar aan rentebetalingen, die op 15 maart moesten worden voldaan, op 14 maart is verstuurd naar Citibank in Londen, de Russische betaalagent voor buitenlandse obligaties. Volgens het ministerie is de betalingsopdracht ook uitgevoerd. Het ministerie verklaarde daarbij dat het later afzonderlijk zal zeggen of de betaling ook is goedgekeurd. De houders van de obligaties in Europa hebben echter nog geen geld ontvangen.

De Russische regering heeft tot nu verklaard dat alle schulden zullen worden afgelost, maar dat dit in roebels zou gebeuren aangezien de sancties die het Westen heeft opgelegd vanwege de Russische invasie in Oekra├»ne, geen afwikkelingen in dollars toestaan. Rusland heeft in totaal zo’n 150 miljard dollar aan buitenlandse schulden.

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings waarschuwde eerder deze week al dat een betaling in roebels of enige andere valuta dan de dollar zal worden beschouwd als wanbetaling door Rusland. Het land zou dan na een wachtperiode van dertig dagen officieel als wanbetaler worden bestempeld.

Tijdens de Russische roebelcrisis in 1998 bleef het land voor het laatst in gebreke met de aflossing van zijn leningen. Toen ging het echter om binnenlandse leningen in roebels. De laatste keer dat Rusland in gebreke bleef met de aflossing van buitenlandse leningen was in 1918. De bolsjewieken die na de Russische Revolutie van 1917 aan de macht waren gekomen, weigerden destijds de schulden van de tsaar te accepteren.