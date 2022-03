Veerdiensten P&O Ferries opgeschort voor belangrijke mededeling

De Britse veerbootmaatschappij P&O Ferries heeft al zijn activiteiten tijdelijk stilgelegd. Het bedrijf, dat ook een veerdienst tussen Rotterdam en het Britse Hull verzorgt, komt met een grote aankondiging voor zijn personeel en houdt al zijn schepen aan de kant. Britse media melden op basis van ingewijden dat het bedrijf al zijn personeel wil ontslaan en wil vervangen door extern ingehuurde werknemers.

P&O Ferries verzekerde eerder dat de aankondiging niets te maken heeft met een eventueel faillissement. Het bedrijf heeft bijna 4000 medewerkers en veerboten van het bedrijf varen jaarlijks ruim 30.000 keer. Het bedrijf werd in 2019 gekocht door het havenbedrijf DP World uit Dubai.

De Britse vakbond voor personeel bij scheepvaart- en spoorwegbedrijven RMT maakt zich grote zorgen over berichten dat P&O Ferries honderden zeevarenden wil ontslaan en vervangen door buitenlands personeel. Ook de regering van het Verenigd Koninkrijk is geschrokken van de mediaberichten. Het ministerie van Transport wil daarom snel in gesprek met P&O Ferries.

Door reisbeperkingen vanwege de coronapandemie heeft P&O financieel zware jaren achter de rug. Daar komen de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne bovenop.