Amsterdamse beurs licht hoger, update Sif valt in de smaak

De Amsterdamse beurs is met een kleine plus aan de handelsdag begonnen. Daarmee was het Damrak een positieve uitschieter, want de grote Europese beurzen lieten verder kleine verliezen optekenen. Sif was bij de kleine bedrijven een uitschieter. De maker van funderingen voor windmolens liet weten zich ook meer en meer bezig te gaan houden met het ontmantelen van oude windmolens.

Verder wil Sif uitbreiden met een nieuwe productiefaciliteit om grotere funderingen te kunnen maken die geschikt zijn voor de nieuwste windmolens. Het aandeel Sif ging 1,7 procent omhoog.

In de AEX stond Prosus bij de grote stijgers ondanks nieuw koersverlies van het Chinese techconcern Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Nieuwe berichten dat de Chinese overheid wil dat een groter deel van Tencent in een apart financieel onderdeel wordt ondergebracht, brachten beleggers niet van hun stuk. Prosus won 2,2 procent en van de grote fondsen deed alleen maaltijdbezorger Just Eat Takeaway het met een plus van 2,6 procent beter.

Olie- en gasconcern Shell was de hekkensluiter met een min van 1,1 procent ondanks gestegen oliepijzen. Amerikaanse olie, die in de vroege vrijdagochtend nog boven de 106 dollar stond, was 1,4 procent duurder op 104,42 dollar per vat. Brentolie werd verhandeld voor 107,80 dollar per vat, wat een prijsstijging van 1,1 procent betekent.

De AEX stond na een klein kwartier handel 0,2 procent hoger op 708,80 punten. De MidKap ging een fractie omhoog tot 1034,13 punten. De beurs in Frankfurt bleef vrijwel vlak, die in Londen en Parijs leverden tot 0,3 procent in.

AkzoNobel steeg 0,4 procent na een adviesverhoging van Jefferies. Analisten daar plakken nu een hold-advies op de verffabrikant.

Op de lokale markt steeg Ebusco 2,3 procent. De maker van elektrische bussen nam een belang van 40 procent in Zero Emission Services (ZES) over van Engie. ZES houdt zich bezig met het elektrificeren van de binnenvaart en is een samenwerkingsverband waar naast Ebusco ook ING, Wärtsilä en het havenbedrijf van Rotterdam aan meedoen. Ebusco vindt dat de binnenvaart erg lijkt op de bussenmarkt van tien jaar geleden.

De euro was 1,1072 dollar waard tegen 1,1094 dollar toen Wall Street donderdag sloot.