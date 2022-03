Arbeidsconflict bij P&O zet handelsverbinding met VK onder druk

De handelsstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland dreigt te worden ontwricht als gevolg van het arbeidsconflict bij het Britse P&O Ferries. Vanwege het donderdag aangekondigde massaontslag bij P&O, waarbij per direct 800 medewerkers op straat zijn gezet, neemt de druk op andere veerdiensten toe. Ook op de treinverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zal het drukker worden, met mogelijk ook hogere tarieven tot gevolg.

De boten van P&O liggen momenteel allemaal aan de kade. P&O is de grootste van drie veerbootexploitanten op de route tussen Dover en Calais. Samen met de Eurotunnel, de spoorwegmaatschappij die de Kanaaltunnel exploiteert, is deze korte route goed voor 90 procent van het vrachtverkeer tussen Groot-Brittanniƫ en de Europese Unie. P&O is ook een belangrijke speler in het goederenvervoer over de Noordzee en de Ierse Zee. Zo vaart P&O doorgaans ook tussen Rotterdam en het Britse Hull.

Britse exporteurs zeggen bezorgd te zijn over de gevolgen van de problemen bij P&O. “Als je P&O uit de vaart haalt, stort iedereen zich op de overblijvende exploitanten en worden die overboekt,” aldus de Britse belangenvereniging voor goederenvervoer Road Haulage Association. Daardoor zullen de kosten voor transporteurs stijgen, zo is de verwachting.

De Nederlandse ondernemersvereniging voor handel en logistiek, evofenedex, zei eerder al de gevolgen van het abrupte stoppen met de veerdiensten te vrezen met opstoppingen en lange wachttijden bij de terminals tot gevolg. De problemen bij P&O zorgen al voor extra drukte bij branchegenoot Stena Line.