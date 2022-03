Bondskanselier Scholz bij opening Tesla-fabriek nabij Berlijn

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is van plan volgende week dinsdag de openingsceremonie van de nieuwe Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn bij te wonen. Ook Tesla-topman Elon Musk wordt verwacht, net als de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck en de premier van de deelstaat Brandenburg, waar de zogeheten gigafabriek is gevestigd.

Het is de eerste productiefaciliteit van Tesla in Europa. De fabriek staat in Grünheide, ten oosten van Berlijn. Musk zal bij de ceremonie dan de eerste elektrische auto’s die zijn gebouwd bij de fabriek overhandigen aan klanten. De aanwezigheid van Scholz is wel afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en kan nog afgeblazen worden, aldus een woordvoerder van de regering.

Tesla begon in 2019 met de bouw van de assemblagefabriek die het Amerikaanse bedrijf een eigen productiebasis geeft op de grote Duitse automarkt. Tesla hoopt zo beter de concurrentie aan te kunnen met de Duitse rivalen Mercedes-Benz, BMW en Volkswagen. De fabriek, die is ontworpen om uiteindelijk ook batterijen te produceren, zou jaarlijks een half miljoen auto’s moeten gaan bouwen.