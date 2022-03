Burger King wil Rusland verlaten, maar filialen blijven open

Het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King wil zijn activiteiten in Rusland staken vanwege de Russische invasie van Oekraïne, maar de Russische partner van het bedrijf weigert de achthonderd franchiserestaurants in het land te sluiten. Topman David Shear van Restaurant Brands International, de eigenaar van Burger King, omschrijft de terugtrekking uit Rusland als een “ingewikkeld juridisch proces”.

Het Canadees-Amerikaanse fastfoodconcern kondigde vorige week al aan alle ondersteuning van bedrijven en toeleveringsketens voor de Russische markt op te schorten en niet meer te investeren in het land.

Burger King betrad de Russische markt via een samenwerkingsverband met zakenman Alexander Kolobov, Investment Capital Ukraine en VTB Capital. Restaurant Brands International heeft slechts een belang van 15 procent in de samenwerking en geen van de partners heeft volgens Shear een meerderheidsaandeel.

Restaurant Brands International is begonnen met het proces om het eigendomsbelang in het Russische samenwerkingsverband af te stoten. “Hoewel we dit onmiddellijk zouden willen doen, is het duidelijk dat het enige tijd zal duren”, zei Shear in een brief aan het personeel. “Elke huidige poging om ons contract af te dwingen, zou uiteindelijk de steun van de Russische autoriteiten ter plaatse vereisen en we weten dat dit niet snel zal gebeuren.”

Fastfoodketen McDonald’s, de grotere rivaal van Burger King, kondigde vorige week ook aan zijn 850 vestigingen in Rusland tot nader order te sluiten.