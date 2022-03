Chinese techbedrijven leveren weer in na tweedaagse opleving

Chinese techbedrijven stonden vrijdag weer stevig in de min op de beurzen van Shanghai en Hongkong. Aandelen van onder meer Alibaba en Tencent hadden te maken met winstnemingen. Beleggers in Azië reageerden verder op aanhoudende onzekerheid rond de ontwikkelingen in Oekraïne en een rentebesluit van de Japanse centrale bank.

Alibaba daalde 3,9 procent en Tencent verloor 2,6 procent. De twee grote techconcerns verloren begin deze week veel terrein, maar nadat de Chinese regering bekendmaakte dat het op sommige vlakken minder streng zou optreden dan verwacht tegen bedrijven met bijvoorbeeld ook een buitenlandse notering, veerden ze de afgelopen dagen scherp op.

De daling van de techbedrijven zorgde ook voor een lagere koers op de beurs van Hongkong. Die stond tussentijds 0,6 procent in de min. De graadmeter in Shanghai steeg wel en noteerde een plus van 1,1 procent.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,7 procent in de plus op 26.827,43 punten. Daar ging de aandacht uit naar de Bank of Japan die zijn rentetarieven ongewijzigd liet. Wel waarschuwde de centrale bank voor “extreem hoge onzekerheid” over economische ontwikkelingen door de oorlog in Oekraïne. De Kospi in Seoul ging 0,4 procent omhoog en de All Ordinaries in Sydney dikte 0,6 procent aan.

Verder steeg de olieprijs weer flink. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder en kostte 105,39 dollar per vat. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs en werd voor 108,70 dollar per vat verhandeld.