Duitse minister zoekt in Golfregio alternatief voor Russisch gas

De Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat reist dit weekend af naar de Perzische Golf als onderdeel van inspanningen om Duitsland minder afhankelijk te maken van gas uit Rusland. Qatar, de eerste bestemming van bewindsman Robert Habeck, is een van ’s werelds grootste exporteurs van vloeibaar gemaakt aardgas. Dit zogeheten lng kan een interessant alternatief zijn voor de Duitse energievoorziening, maar momenteel gaat het gas van Qatar vooral naar Azië.

Duitsland heeft meer vloeibaar gas nodig voor de lng-terminals die het wil bouwen, heeft Habeck aangegeven. Daar voegde hij wel aan toe dat deze fossiele brandstof alleen “tijdelijk en op korte termijn” mag worden gebruikt, als een soort tussenfase naar duurzamere energiebronnen. De Bündnis 90/Die Grünen-politicus ziet kansen in een overgang van conventioneel aardgas naar groene waterstof en heeft ook gezegd dat de oorlog in Oekraïne deze overgang urgenter heeft gemaakt.

In Qatar spreekt Habeck onder meer met emir Tamim bin Hamad al-Thani en met diverse ministers. Zondag reist hij verder naar de Verenigde Arabische Emiraten waar hij ook nog verschillende ministers zal ontmoeten. Naast economische onderwerpen zullen tijdens de gesprekken ook mensenrechtenkwesties aan de orde komen, heeft Habecks ministerie laten weten.

Duitsland is niet het enige Europese land dat momenteel in de Golfregio kijkt naar manieren om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Onlangs ging de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld ook al op bezoek in Qatar om te spreken over een toename van de lng-leveringen.