Eindhoven Airport gaat passagiershal uitbreiden

Eindhoven Airport gaat zijn passagiershal uitbreiden. Daarbij komt er ook meer ruimte voor extra gates en horeca. De luchthaven verwacht dat het aantal reizigers weer groeit naar het niveau van voor de coronapandemie. Toen verwerkte Eindhoven Airport zo’n 7 miljoen passagiers per jaar terwijl de terminal is gebouwd voor 5 miljoen passagiers.

De hele luchtvaartsector werd zwaar getroffen door de gevolgen van de coronapandemie en zo ook Eindhoven Airport. Vorig jaar verwerkte het vliegveld 2,7 miljoen passagiers.

De huidige hal is 26.000 vierkante meter groot en er komt in totaal 10.000 vierkante meter bij. “Door de uitbreiding wordt het comfort voor reizigers en medewerkers verhoogd doordat meer ruimte ontstaat voor afwikkeling van de luchthavenprocessen en services”, stelt Eindhoven Airport in een toelichting. Het is nog niet bekend welke partij verantwoordelijk wordt voor de bouw en hoeveel geld de uitbreiding gaat kosten. Het definitieve ontwerp moet begin volgend jaar af zijn en de bouw moet eind 2023 beginnen. In de tweede helft van 2025 moet de uitbreiding zijn afgerond.