Europese beurzen koersen op licht lagere opening af

De Europese aandelenbeurzen staan overwegend voor een licht lagere opening. Beleggers reageren vrijdag onder meer op de gestegen olieprijzen. In Amsterdam gaat de aandacht uit naar Prosus, dat weer kan reageren op berichten over Chinese eisen aan techbedrijf Tencent. Ook opende Sif, dat funderingen voor windmolens maakt, de boeken.

Het aandeel Prosus bewoog de afgelopen week stevig mee met de grote koersschommelingen van Tencent. In dat techconcern heeft de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder een aanzienlijk belang. Nieuwe berichten stellen dat de Chinese overheid wil dat een groter deel van Tencent in een apart financieel onderdeel wordt ondergebracht, waarvoor strengere regels gaan gelden.

Sif liet weten zich meer en meer bezig te gaan houden met de ontmanteling van oude windmolens. Bovendien verwacht het bedrijf deze zomer te beslissen over een nieuwe productiefaciliteit waar het funderingen voor de nieuwste, grotere types windmolens kan bouwen.

Maker van elektrische bussen Ebusco gaf aan een belang van 40 procent in Zero Emission Services (ZES) te hebben overgenomen van Engie. ZES houdt zich bezig met het elektrificeren van de binnenvaart en is een samenwerkingsverband waar naast Ebusco ook ING, Wärtsilä en het havenbedrijf van Rotterdam aan meedoen. Ebusco vindt dat de binnenvaart erg lijkt op de bussenmarkt van tien jaar geleden.

Verder kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de export in januari. Die lag 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral bij chemische producten en transportmiddelen steeg de uitvoer. De import kwam in januari 10,2 procent hoger uit dan in januari 2021.

AkzoNobel kan bewegen op een adviesverhoging van Jefferies.

De olieprijs ging ook weer omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 105,76 dollar. Brentolie wisselde voor 108,99 dollar per vat van eigenaar, een toename van 2,2 procent. De euro was 1,1075 dollar waard tegen 1,1094 dollar toen Wall Street donderdag sloot.