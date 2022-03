Google brengt snel internet naar West-Afrika met onderzeese kabel

Google heeft Togo via een onderzeese kabel verbonden met het wereldwijd in oceanen liggende kabelnet. Het is het eerste land in West-Afrika waar Google op deze manier snel internet mogelijk maakt. Eenmaal operationeel zal de kabel twintig keer meer bandbreedte bieden dan enig ander land in de regio, wees eerder onderzoek in opdracht van het Amerikaanse techconcern uit. Ook zou de kabel voor tienduizenden banen moeten zorgen.

Het gaat om een vertakking van de zogeheten Equiano-kabel die vanuit Portugal loopt. De kabel is vernoemd naar Olaudah Equiano, een 18e eeuwse Afrikaanse slaaf die zijn vrijheid wist te bemachtigen, een boek schreef en daarmee belangrijk was voor het streven naar afschaffing van de slavernij. Later dit jaar moet de kabel ook aan land komen in Nigeria, Namibië en Zuid-Afrika.

Het project is onderdeel van Google’s investeringsprogramma om de digitalisering van het Afrikaanse continent te bevorderen. Daarvoor heeft het concern 1 miljard dollar uitgetrokken. De keuze voor Togo is niet toevallig. Het land vormt een logistiek knooppunt in West-Afrika, met onder meer de grootste haven van het gebied. Togo was in 2020 ook al het eerste West-Afrikaanse land waar een 5G-netwerk werd opgezet. Toch valt er nog een hoop terrein te winnen. Volgens cijfers van de Wereldbank had in 2020 nog maar een vijfde van de bevolking directe toegang tot het internet.