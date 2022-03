Grootste supermarkt België beperkt ook verkoop bloem en olijfolie

Colruyt, de grootste supermarktketen in België, stelt ook beperkingen in voor de verkoop van bloem en bijvoorbeeld olijfolie om te voorkomen dat er snel een tekort ontstaat als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In Nederland lijkt die maatregel nog niet nodig. Volgens supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zijn er nog geen signalen dat er voor andere producten dan zonnebloemolie soms restricties gelden.

Belgen kunnen bij Colruyt per keer maximaal nog maar twee pakken bloem kopen. Datzelfde geldt er voor verschillende soorten olie. Volgens Colruyt zijn er nog geen tekorten en is er genoeg aanvoer voor normale consumptie. In Nederland waren er eerder deze week al supers die met limieten kwamen voor zonnebloemolie. Het gaat om preventieve maatregelen, die per regio kunnen verschillen.

De zonnebloemolie die hier wordt verkocht komt voor een groot deel uit Oekraïne. Door de oorlog kan die niet worden geleverd en daardoor dreigen er tekorten. Oekraïne is daarnaast een groot graanland. Olijfolie is een alternatief voor zonnebloemolie en zou, zo redeneert Colruyt, ook schaarser kunnen worden als mensen in plaats van zonnebloemolie massaal olijfolie zouden gaan kopen.

Achter de schermen wordt volgens het CBL daarnaast gekeken of producten waar zonnebloemolie in is verwerkt, zoals bijvoorbeeld chips, tijdelijk met andere olie kunnen worden gemaakt. Daarover zijn de supermarkten in gesprek met fabrikanten en overheden. MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën, benadrukte donderdag nog dat alternatieven voor zonnebloemolie in voldoende mate beschikbaar zijn en dat er geen tekort aan oliën en vetten dreigt in Europa.