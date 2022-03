KVK in beroep om doorspelen gegevens aan banden te leggen

De Kamer van Koophandel (KVK) gaat in beroep tegen een vonnis dat de instantie verplicht onbeperkt gegevens te delen. De beheerder van het Handelsregister wilde het onder andere verbieden om gegevens door te spelen. Een groep informatieleveranciers voor de zakelijke markt tekende met succes protest aan tegen die beslissing bij de rechter.

Alle ondernemingen in Nederland moeten zich verplicht inschrijven bij de KVK en leveren dan informatie aan over bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, contactgegevens, maar ook de namen van de personen die tekenbevoegd zijn namens het bedrijf. Veel ondernemers, vooral zelfstandigen zonder personeel, klagen al lange tijd dat hun priv├ęgegevens zo op straat liggen.

De KVK paste per 1 januari de voorwaarden aan voor het gebruik om de privacy beter te beschermen. Daarbij is doorgifte van gegevens uit het Handelsregister, betaald of onbetaald, niet langer meer toegestaan. Ook wil de KVK voortaan voorkomen dat je op persoonsnamen kunt zoeken in het Handelsregister. Daarnaast zegt de organisatie veranderingen te hebben doorgevoerd om te voorkomen dat verouderde of onjuiste informatie in omloop komt.

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) was het niet eens met die beslissing en beweerde dat de KVK onterecht gebruikmaakt van het databankrecht. De rechter gaf de belangenorganisatie daarin gelijk. Het databankrecht beschermt mensen juist tegen het opvragen of hergebruiken van grote hoeveelheden gegevens uit een databank.

De KVK zegt dat het juist vanuit de politiek de opdracht had gekregen het databankrecht te gebruiken bij de bescherming van de privacy van ondernemers. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacywaakhond, riep de KVK op om meer te doen voor de privacy van personen die in het Handelsregister staan.