Reuters: enkele houders Russische leningen hebben rente ontvangen

Enkele buitenlandse houders van Russische obligaties hebben rentebetalingen in dollars ontvangen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. De deadline van de rentebetalingen liep deze week af en het was onduidelijk of Rusland het verschuldigde bedrag daadwerkelijk in dollars zou gaan betalen vanwege de westerse sancties tegen het land.

Het Russische ministerie van Financiƫn zei donderdag al dat de betalingsopdracht van in totaal 117 miljoen dollar aan rentebetalingen was verstuurd, maar de Europese schuldeisers verklaarden nog geen geld te hebben ontvangen. De Russische regering dreigde daarbij de betalingen in roebels te zullen voldoen in plaats van dollars vanwege de sancties tegen het land.

Inmiddels hebben enkele bezitters hun geld ontvangen. “De coupon is betaald. En tegen mijn verwachtingen in, in dollars”, zei een van deze personen. Een andere persoon zei dat een klant die obligatiehouder is ook geld heeft ontvangen. Andere schuldeisers die hun geld nog niet hebben ontvangen, verklaarden optimistisch te zijn dat de betalingen onderweg zijn en merkten op dat ze de afgelopen dagen ook betalingen hebben ontvangen op obligaties in buitenlandse valuta van een reeks staats- en particuliere bedrijven uit Rusland.

Met het overmaken van de verschuldigde rentebetalingen in dollars heeft Rusland wanbetaling op zijn buitenlandse schulden weten te voorkomen. De rentebetalingen, die op 16 maart moesten worden voldaan, waren de eerste test of Moskou nog aan zijn internationale schuldverplichtingen zou voldoen na de invoering van westerse sancties tegen het land.

Rusland heeft in totaal zo’n 150 miljard dollar aan buitenlandse schulden. Later deze maand zal het land nog zo’n 615 miljoen dollar aan rentebetalingen moeten doen. Op 4 april loopt de termijn van een obligatielening van 2 miljard dollar af. Deze lening dient dan in zijn geheel te worden afgelost.