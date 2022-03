Russische grootaandeelhouder TUI geeft controle aan zijn vrouw

De steenrijke Rus Aleksej Mordasjov, die ongeveer een derde van de aandelen van reisconcern TUI in handen heeft, doet het stemrecht van die stukken over aan zijn echtgenote. Dat blijkt uit een kennisgeving van TUI aan de financiële markten.

Eind vorige maand legde de EU strafmaatregelen op aan tal van rijke zakenlieden die ervan werden beschuldigd de Russische president Vladimir Poetin te steunen met de oorlog in Oekraïne. Mordasjov staat ook op deze sanctielijst. Met het overdragen van het stemrecht aan zijn vrouw lijkt hij indirect zijn aandelen te kunnen behouden. De sancties van de EU en de bevriezing van zijn tegoeden bij TUI zouden door de wisseltruc mogelijk op niets uitlopen.

Mordasjov is al zo’n vijftien jaar aandeelhouder van TUI. Hij vergaarde zijn fortuin doordat hij begin jaren 90, als twintiger, de controle kreeg over staalbedrijf Severstal dat in de Sovjettijd nog een staatsbedrijf was. Volgens de toonaangevende rijkenlijst van zakenblad Forbes was de oligarch vorig jaar de rijkste man van Rusland met een vermogen van meer dan 29 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 26 miljard euro.

Volgens TUI onderzoeken de autoriteiten in Duitsland nog wel of de deal met zijn vrouw rechtsgeldig is in het kader van de wet op de buitenlandse handel en betalingen.