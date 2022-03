Techfondsen helpen Amsterdamse AEX-index aan mooie winst

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met flinke winst het weekend ingegaan, geholpen door mooie plussen voor de techfondsen. Ook funderingsspecialist Sif was in trek op het Damrak dankzij goede jaarcijfers en vooruitzichten. Op de beurzen elders in Europa waren kleine winsten te zien. De aandacht van beleggers bleef vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een winst van 1,3 procent op 716,36 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1042,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent.

De Amerikaanse president Joe Biden had een telefoongesprek met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over Oekraïne. Xi verklaarde dat een conflict zoals de oorlog in Oekraïne nadelig is voor alle betrokken partijen. Vrede en veiligheid zijn volgens de Chinese president belangrijk voor de internationale gemeenschap.

Techinvesteerder Prosus was koploper in de AEX met een winst van 5,3 procent. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de chipfondsen ASML, ASMI en Besi deden het goed met plussen tot 5,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de hoofdindex met een verlies van 1,9 procent, gevolgd door supermarktbedrijf Ahold Delhaize (min 1,7 procent) en verzekeraar NN Group (min 1,6 procent).

Bij de kleinere bedrijven werd het aandeel Sif 6 procent meer waard. De maker van funderingen voor windmolens liet weten zich meer en meer bezig te gaan houden met het ontmantelen van oude windmolens. Verder wil Sif uitbreiden met een nieuwe productiefaciliteit om grotere funderingen te kunnen maken die geschikt zijn voor de nieuwste windmolens.

In Frankfurt was Rheinmetall een winnaar met een plus van 4 procent, geholpen door een reeks verhogingen van het koersdoel door analisten. De Duitse producent van pantservoertuigen en munitie kan flink gaan profiteren van de hogere defensiebestedingen in Europa vanwege de oorlog in Oekraïne.

De euro was 1,1059 dollar waard, tegen 1,1111 dollar bij het slot van de Europese handel een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent naar 104,42 dollar en Brentolie werd 0,6 procent duurder op 107,35 dollar per vat.