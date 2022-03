Telecompaper: een op de acht huishoudens heeft geen tv-abonnement

Bijna een op de acht Nederlandse huishoudens heeft geen tv-abonnement. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper. De neergang van het traditionele tv-abonnement hangt samen met de opkomst van streamingdiensten en huishoudens met jongere gezinsleden hebben vaker geen abonnement.

Onder de 35 jaar heeft een op de vijf huishoudens geen tv-abonnement. Onder de 25 jaar loopt dat aandeel op naar bijna een kwart. Van alle Nederlandse huishoudens had in het vierde kwartaal van vorig jaar 12 procent geen abonnement. Dat was drie jaar eerder nog 6 procent.

Netflix is van de streamingdiensten veruit de grootste in Nederland met een marktaandeel van 43 procent. Dat percentage is volgens Telecompaper sinds het eerste kwartaal van vorig jaar nauwelijks gegroeid in de rest van 2021. Netflix voelt de concurrentie van andere diensten. “Disney+, Videoland en Amazon Prime Video hebben in 2021 nog wel groei laten zien”, aldus Telecompaper in een toelichting.

Het aantal ‘stapelaars’ groeit steeds verder. Dat zijn huishoudens die geabonneerd zijn op twee of meer streamingdiensten. In het vierde kwartaal van vorig jaar ging het om ruim een kwart van de Nederlandse huishoudens. Daarbij wordt Netflix vaak gecombineerd met Disney+, Videoland of Amazon Prime. De komende kwartalen verwacht Telecompaper vaker combinaties met Viaplay en HBO Max te gaan zien.

Huishoudens met een tv-abonnement kijken per dag gemiddeld 5 uur tv en video en zonder tv-abonnement is het gemiddelde 3,8 uur.