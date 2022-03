Toyota schort productie Japan op in nasleep aardbeving

Toyota legt een deel van zijn fabrieken de komende week voor een paar dagen stil in de nasleep van de aardbeving die het land onlangs trof. Door de beving is de aanvoer van onderdelen in de war geschopt. Daarom zullen in elf fabrieken van het merk drie dagen lang geen auto’s van de band rollen.

In totaal worden van maandag tot en met woensdag achttien productielijnen stilgelegd. Dat leidt tot een geschat productieverlies van ongeveer 20.000 voertuigen, aldus een woordvoerder van Toyota. Door de beving voor de kust van Fukushima zijn ook enkele toeleveranciers van Toyota getroffen. Ook twee fabrieken van Toyota raakten beschadigd. Deze konden donderdag al wel weer op beperkte capaciteit draaien.

Het is zeker niet voor het eerst dat Toyota te maken heeft met tekorten aan onderdelen. Door de coronapandemie en het herstel uit de crisis kampte de autoproducent, net als branchegenoten, met grote tekorten aan chips. Ook lag de productie van Toyota eerder stil na een cyberaanval op een van de leveranciers.

De zware aardbeving met een kracht van 7.3 trof het noordoosten van Japan. Er is zeker één dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het epicentrum lag voor de kust van Namie, niet ver van Fukushima.