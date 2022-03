Wall Street sluit opnieuw met winst, FedEx omlaag na cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met koerswinsten gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke plussen van eerder deze week. De aandacht van beleggers op Wall Street bleef vooral uitgaan naar de oorlog in Oekraïne. Pakketbezorger FedEx ging echter omlaag na tegenvallende kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 34.754,93 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,2 procent tot 4463,12 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent tot 13.893,84 punten.

De Amerikaanse hoofdgraadmeters hebben de beste handelsweek achter de rug in meer dan een jaar tijd, mede dankzij hoop op de financiële markten dat de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren tot resultaat zullen leiden. De Amerikaanse president Joe Biden sprak vrijdag met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over Oekraïne. President Xi verklaarde dat een conflict zoals in Oekraïne nadelig is voor alle betrokken partijen.

De technologiefondsen zaten behoorlijk in de lift. Zo gingen Apple, Amazon, Microsoft en Tesla tot bijna 4 procent vooruit. Chipbedrijf Nvidia werd 6,8 procent hoger gezet.

FedEx zakte 4 procent. De wereldwijd actieve pakketbezorger kampte afgelopen kwartaal met personeelstekorten die werden veroorzaakt door de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Het bedrijf boekte daardoor minder winst dan verwacht. Branchegenoot UPS leverde 1,2 procent in.

GameStop poetste een eerder verlies weg en won 3,5 procent. De verkoper van videogames dook afgelopen kwartaal tegen de verwachting in weer in de rode cijfers. Volgens topman Matt Furlong hadden de omikronvariant en de toeleveringsproblemen een flinke impact op de resultaten tijdens de feestdagenperiode.

US Steel daalde 4,7 procent. Het staalconcern gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal vanwege de hogere kosten voor ruwe materialen. Boeing klom 1,4 procent. Volgens persbureau Reuters onderhandelt de vliegtuigfabrikant met luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines (plus 1,4 procent) over een order van tot honderd toestellen van het type 737 MAX 10.

De euro was 1,1043 dollar waard, tegen 1,1059 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 104,61 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 107,60 dollar per vat.