Rabobank houdt zich nog stil over beschuldigingen mondkapjesdeal

De Rabobank wil nog niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen van onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) over de relatie tussen de bank en ondernemer Sywert van Lienden. Dat laat de bank via een woordvoerster weten. Volgens FTM was de bank “een belangrijke steun” voor Van Lienden tijdens de onderhandelingen van zijn omstreden mondkapjesdeal met de overheid. Daarbij zou Rabo-topbankier Barbara Baarsma bemiddeld hebben. Dat wijst de bank van de hand.

Baarsma, destijds directeur van de Amsterdamse vestiging van de bank, stond volgens het onderzoeksplatform in de cc van een e-mail van Van Lienden aan het ministerie van Volksgezondheid over de mondkapjesdeal. De bank stelt dat Baarsma bij de start van de deal “uitsluitend als bankier” betrokken is geweest. Wat de bank hiermee precies bedoelt, werd niet toegelicht.

De bank zou verder 115 miljoen euro hebben gereserveerd voor de financiering van de transactie. Dat schrijft Follow the Money in een artikel over het nog te verschijnen boek van twee FTM-auteurs over de mondkapjesdeal, getiteld ‘Sywerts Miljoenen’. Het boek komt uit op 24 maart. De bank zegt ook de inhoud van het boek nog niet te kennen.

“Vanuit de vertrouwensrelatie met haar (potentiĆ«le) klanten deelt Rabobank geen gegevens met media. Wat de situatie of achtergrond ook is, ongeacht het effect daarvan. Dat vinden we niet zuiver en daar zullen we nooit voor kiezen”, zegt de bank in de reactie.