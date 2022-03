Hogere olieprijzen stuwen winst staatsolieconcern Saudi Aramco

Staatsolieconcern Saudi Aramco heeft vorig jaar volop geprofiteerd van de almaar oplopende olieprijzen in het kielzog van het economische herstel uit de coronacrisis. Het Saudische concern wist zijn winst op jaarbasis ruimschoots te verdubbelen. Daarbij moet wel aangemerkt worden dat een jaar eerder in 2020, het eerste jaar van de coronacrisis, de prijzen voor ruwe olie ver waren weggezakt door de mindere vraag.

Het netto-inkomen van Saudi Aramco, de melkkoe van Saudi-Arabië, steeg met 120 procent op jaarbasis tot 110 miljard dollar, (krap 100 miljard euro). In 2019, het laatste jaar voor de crisis was dit dik 88 miljard dollar. Door de crisis in 2020, waarbij onder meer de luchtvaart- en de oliesector werden geraakt, zakte dit resultaat tot 49 miljard dollar. De olieprijzen lieten vorig jaar een sterk herstel zien na het dieptepunt in 2020. Daarbij zorgt de oorlog in Oekraïne nu voor een verdere stijging van de prijzen te midden van wereldwijde aanbodtekorten.

Volgens Aramco-topman Amin Nasser zijn de economische omstandigheden aanzienlijk verbeterd. Wel blijven de vooruitzichten onzeker als gevolg van verschillende “macro-economische en geopolitieke factoren”, zei hij in een toelichting.

Saudi Aramco wil meer geld uitgeven aan de exploratie en winning van olie en gas. Dit jaar zal tussen de 40 miljard en 50 miljard dollar worden geïnvesteerd. Dat was vorig jaar nog 32 miljard dollar. Volgens het bedrijf toont de stijging van de olie- en gasprijzen aan dat er meer geïnvesteerd moet worden. Daarmee staat de koers van het bedrijf in contrast met andere olie- en gasconcerns die juist minder inzetten op fossiele brandstoffen.

De olierijke Golfstaten, waaronder Saudi-Arabië, hebben tot dusver weerstand geboden aan de westerse druk om de olieproductie te verhogen en zo de prijzen te beteugelen. De landen staan vooralsnog pal voor de afspraken die met oliekartel OPEC en diens bondgenoten, waaronder Rusland, eerder zijn gemaakt. Saudi-Arabië en Rusland hebben een belangrijke stem in het beleid van het verbond.

Saudi Aramco publiceerde zijn jaarcijfers enkele uren nadat Houthi-rebellen in Jemen die vechten tegen de door Saudi-Arabië gesteunde regering, verschillende locaties met drones hadden aangevallen. Daaronder waren ook faciliteiten van het staatsolieconcern. Het bedrijf zei niets over eventuele schade aan de installaties.