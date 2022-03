Shanghai Disney Resort dicht wegens coronadreiging

Het Disney Resort in Shanghai sluit vanaf maandag tot nader order de deuren. Dat besluit is genomen doordat de omikronvariant van het coronavirus in het noorden van China heeft toegeslagen. Voor de miljoenenstad Jilin, in de gelijknamige provincie die aan Noord-Korea grenst, is een lockdown afgekondigd. In het nog grotere Changchun, waar de bevolking al eerder binnen moest blijven, zijn de maatregelen weer aangescherpt.

De vrees voor een nieuwe uitbraak van Covid-19 heeft nu ook de drukke havenstad Shanghai bereikt. “Wegens de huidige pandemische situatie gaat het Shanghai Disney Resort, waaronder Disneyland, Disneytown en Wishing Star Park voorlopig dicht met ingang van 21 maart 2022”, aldus de mededeling van de directie van het attractiepark.