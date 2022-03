Afhankelijkheid van Rusland bij exporteurs en importeurs beperkt

Voor de meeste Nederlandse bedrijven die handelen met Rusland is dat land een relatief kleine markt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat iets minder dan één op de twintig bedrijven die importeren of exporteren met Rusland voor meer dan de helft van de handelswaarde afhankelijk is van dat land. Wanneer wordt gekeken naar specifieke producten dan kan de afhankelijkheid wel groter zijn.

In totaal waren er vorig jaar ruim drieduizend Nederlandse bedrijven die goederen exporteerden naar Rusland. Het gaat vooral om groothandels en ondernemingen in de machine-industrie. Volgens het statistiekbureau was het aantal exporteurs naar het sinds de oorlog in Oekraïne sterk geïsoleerde land al jaren min of meer constant. Het aantal importeurs uit Rusland nam vorig jaar wel met bijna vierhonderd toe tot een kleine tweeduizend ondernemingen. Dit waren ook voornamelijk groothandelaren en machinebouwers. Slechts 4 procent van de importeurs kwam uit de detailhandel.

Voor drie op de tien bedrijven die exporteren naar Rusland geldt dat ze voor ten minste één productgroep voor minstens de helft afhankelijk zijn van Russische klanten. Dit betreft vooral groothandelsactiviteiten in bloemen en planten, plus bepaalde machines, computers en software. Bij de import gaat het bijvoorbeeld om de olie-industrie en de groothandel in chemische producten.

Eerder deze maand melde het CBS al dat het overgrote deel van de import vanuit Rusland fossiele brandstoffen betrof zoals olie en gas. Nederland haalt verder onder meer metalen als nikkel en koper uit Rusland. De totale waarde van de import bedroeg vorig jaar 18,4 miljard euro.

Bij de Nederlandse export naar Rusland ging het om beduidend minder geld, namelijk 6,6 miljard euro, waarvan 4,1 miljard euro aan goederen ook echt in Nederland gemaakt was. Belangrijke goederenstromen naar het land zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen, wegvoertuigen en bloemen. Wederuitvoer, de export van eerder in Nederland ingevoerde producten, betreft onder meer elektronische schakelingen, telefoons en geneesmiddelen.