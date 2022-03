ASML-baas: tekort aan apparatuur zit uitbreiding chipmakers dwars

De uitbreidingsplannen van verscheidene chipproducenten worden de komende jaren gedwarsboomd door een tekort aan noodzakelijke apparatuur. Daarvoor waarschuwt Peter Wennink, topman van chipmachinemaker ASML in de Britse zakenkrant Financial Times. ASML is een dominante speler op de wereldmarkt als het gaat om machines waarmee geavanceerde chips kunnen worden gemaakt.

Wennink voorziet voor dit jaar en voor volgend jaar tekorten. “Wij zullen dit jaar meer machines exporteren in vergelijking met afgelopen jaar. En ook volgend jaar worden het er meer. Maar het zal niet genoeg zijn om aan de grote vraag te voldoen”, aldus de ASML-baas. Om de capaciteit met 50 procent uit te breiden heeft ook ASML tijd nodig, aldus Wennink.

ASML is erg succesvol met de verkoop van zijn hypermoderne EUV-machines. Met die zeer gespecialiseerde machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. Het bedrijf levert ook minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips en ondersteunende diensten zoals software-updates om bestaande machines effici├źnter te maken.

Volgens Wennink wordt momenteel met leveranciers bekeken hoe de capaciteit kan worden opgevoerd. De topman meent dat het nog niet duidelijk is op welke schaal investeringen nodig zijn. ASML heeft zevenhonderd productgerelateerde leveranciers, waarvan er tweehonderd essentieel zijn.

De opmerkingen van de ASML-topman komen op het moment dat chipproducenten wereldwijd nieuwe investeringen aankondigen om de productie op te kunnen voeren. Zo kondigde chipmaker Intel aan voor tientallen miljarden dollars te investeren in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit. Het Taiwanese TSMC heeft het over 100 miljard dollar in de komende drie jaar. Samsung uit Zuid-Korea plant een investering van 150 miljard dollar. Analisten verwachten dat de markt tegen 2030 zal zijn verdubbeld tot 1 biljoen dollar.