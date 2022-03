Biden waarschuwt bedrijven voor Russische cyberaanvallen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft bedrijven in de Verenigde Staten gewaarschuwd voor Russische cyberaanvallen vanwege de westerse sancties tegen Rusland over de oorlog in Oekraïne. Volgens Biden is er informatie van de inlichtingendiensten dat Moskou naar manieren kijkt om cyberaanvallen uit te voeren op Amerikaanse ondernemingen.

Biden dringt er dan ook bij bedrijven op aan de cyberverdediging onmiddellijk te versterken. Volgens de president zorgen de harde sancties voor ongekende schade aan de Russische economie.

Hij zegt dat de meeste belangrijke infrastructuur in de Verenigde Staten in handen is van private bedrijven en dat zij meer moeten doen om hun “digitale deuren” te sluiten. Volgens Biden behoren cyberaanvallen op infrastructuur tot de middelen van Rusland om terug te slaan in een conflict.