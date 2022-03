Chinese beurzen dalen, Tokio gesloten vanwege een feestdag

De aandelenbeurzen in China lieten maandag verliezen zien na het sterke herstel van afgelopen week. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. Verder ging de aandacht uit naar de maatregelen van de Chinese autoriteiten om de opmars van het coronavirus in het land in te dammen. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Japan gesloten bleven vanwege een nationale feestdag.

In de Chinese miljoenenstad Jilin, in de gelijknamige provincie die aan Noord-Korea grenst, is een lockdown afgekondigd. In het nog grotere Changchun, waar de bevolking al eerder binnen moest blijven, zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Ook sluit het Disney Resort in Shanghai vanaf maandag tot nader order de deuren.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min. De Volksbank van China hield de rentetarieven voor leningen met looptijden van een en vijf jaar onveranderd op respectievelijk 3,7 procent en 4,6 procent. Het besluit was conform verwachting. Kenners verwachten wel dat de centrale bank de komende maanden meer maatregelen zal nemen om de economische groei aan te jagen, die onder druk staat door de strengere coronamaatregelen in het land.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,2 procent en leverde daarmee een eerdere winst weer in. Beleggers verwerkten het nieuws dat het plan om de bevolking van de stad massaal te testen op corona is opgeschort. Ook kondigde het bestuur van Hongkong aan dat de coronabeperkingen in april worden versoepeld. Zo wordt onder meer het vliegverbod naar negen landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, per 1 april opgeheven. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific won ruim 2 procent op dat nieuws.

De All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent. De Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto noteerde vrijwel vlak na het nieuws dat Australië de export van aluminiumoxide, ook bekend onder de naam aluinaarde of alumina, naar Rusland heeft verboden vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Aluminiumoxide wordt gebruikt voor de productie van aluminium. De prijs van aluminium steeg op de Londense metalenbeurs met bijna 5 procent.