Duitse industrie vraagt in jaar ruim kwart meer voor producten

De prijzen die de Duitse industrie voor haar producten vraagt lagen in februari 25,9 procent hoger dan in dezelfde maand eerder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Daarmee lopen de prijzen nog sneller op dan in januari, toen ze precies een kwart hoger lagen. Daarbij speelt duurdere energie een belangrijke rol, maar ook zonder de prijzen van olie, gas en elektriciteit mee te tellen gingen de producentenprijzen met 12,4 procent omhoog op jaarbasis.

De producentenprijzen zijn een belangrijke voorloper van de inflatie. Als maakbedrijven meer vragen voor hun producten, dan stijgen de prijzen voor consumenten uiteindelijk ook. Tussenhandelaren, verwerkers van grondstoffen en winkels zullen mogelijk een deel van de prijsstijgingen absorberen, maar niet het hele bedrag.

In de cijfers over februari zijn de gevolgen van prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne nog niet meegenomen, waarschuwt Destatis. Het statistiekbureau verzamelde de gegevens tot en met 15 februari, negen dagen voor de Russische inval in zijn buurland.