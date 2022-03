Europese gasprijs duikt onder de 100 euro door warm weer

De Europese gasprijs is maandag onder de 100 euro per megawattuur gedoken op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. De nog altijd gestage stroom van Russisch gas en warm weer zorgden voor minder zorgen bij handelaren.

Rond 09.00 uur stond de gasprijs op 98,12 euro, wat 6,6 procent lager was dan de opening van rond de 104 euro. Daarmee was de gasprijs op zijn laagste punt in drie weken.

Door de oorlog in Oekraïne steeg de gasprijs de afgelopen tijd sterk. Op enig moment kostte gas zelfs 345 euro per megawattuur. Onder meer de dreiging van sancties van het Westen en dreigementen van Rusland om de gaskraan dicht te draaien zorgden voor zenuwen bij gashandelaren. Ook de mogelijkheid dat een belangrijke Russische gaspijplijn door Oekraïne bij het oorlogsgeweld beschadigd zou kunnen raken, was reden voor zorgen.