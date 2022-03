Hoofdkantoor olieconcern TotalEnergies besmeurd vanwege Rusland

Het hoofdkantoor van het grote Franse olie- en gasconcern TotalEnergies is maandag besmeurd met zwarte verf door activisten uit protest tegen de zakelijke banden van het bedrijf met Rusland. TotalEnergies heeft in tegenstelling tot andere grote westerse oliemaatschappijen nog geen afscheid genomen van zijn Russische bezittingen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De actie bij het hoofdkantoor in de Parijse zakenwijk La Défense werd uitgevoerd door demonstranten van de milieubeweging Friends of the Earth. Er werden ook leuzen geroepen door de demonstranten, bijvoorbeeld dat fossiele brandstoffen de Russische regering financieren in de strijd in Oekraïne.

TotalEnergies heeft de Russische invasie van Oekraïne wel veroordeeld, maar houdt nog vast aan zijn belangen in Russische olie- en gasprojecten. Branchegenoten als Shell, BP en ExxonMobil hebben al wel gezegd uit Rusland te vertrekken.