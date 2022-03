Metaalverwerkers willen tijdelijk af van importheffing om oorlog

Nederlandse en Europese bedrijven willen af van een Europese heffing op bijvoorbeeld goedkoop staal uit China. Door de hogere prijzen voor staal sinds de oorlog in Oekraïne dreigen metaalverwerkers anders in de problemen te komen, wat uiteindelijk zal zorgen voor hogere prijzen in onder meer de landbouw en bouw, waarschuwt de Koninklijke Metaalunie.

De branchevereniging steunt een oproep van de Europese belangenbehartiger Orgalim voor het schrappen van de heffing. “Doe dat tijdelijk om te voorkomen dat de prijs nog verder gaat oplopen. Het is van belang de Europese staalmarkt concurrerend te houden ten opzichte van ‘goedkope’ landen als China en India”, aldus een woordvoerder van de Metaalunie.

Volgens de verenigingen komt bijna een kwart van het door Europa geïmporteerde staal uit Rusland en Oekraïne, wat nu moeilijker te krijgen is. Op Russisch staal zit vanwege de betrokkenheid van het land bij de oorlog in Oekraïne een Europees importverbod. Een van de grootste metaalbedrijven van Oekraïne, ArcelorMittal Kryvyi Rih, legde zijn fabriek stil door de oorlog. Ook is het land rijk aan aan ijzererts en andere grondstoffen, waardoor de toelevering naar Europa nog verder kan worden verstoord.