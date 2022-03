Nestlé zegt geen winst te maken in Rusland

Levensmiddelenproducent Nestlé zegt dat het geen winst maakt met zijn nog resterende activiteiten in Rusland. De onderneming, bekend van chocoladerepen als Lion en KitKat, maar ook de koffie van Nespresso en Nescafé, staat steeds meer onder druk om zijn Russische activiteiten volledig te beëindigen vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verweet Nestlé onlangs nog dat het zaken bleef doen in Rusland. Eerder deze maand stopte het bedrijf wel met het verschepen van niet-essentiële producten naar het land, zoals de Nespresso-koffiecapsules en flessen water van San Pellegrino. Het bedrijf voert nog wel andere goederen zoals babyvoeding, ontbijtgranen en sommige diervoeding naar Rusland uit.

“We maken geen winst met onze resterende activiteiten,” aldus een verklaring van het bedrijf. “Het feit dat wij, net als andere levensmiddelenbedrijven, de bevolking voorzien van belangrijk voedsel betekent niet dat we gewoon doorgaan zoals voorheen.”

Nestlé zegt ook te doen wat het kan in Oekraïne en de buurlanden om de humanitaire catastrofe te helpen verlichten. “We zijn nog steeds een van de weinige actieve voedingsbedrijven in Oekraïne en soms slagen we er zelfs in om voedsel uit te delen in Charkov”, aldus de verklaring.