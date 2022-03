Ook Duitsland wil hogere olieproductie van Golfstaten

Ook Duitsland wil dat olieproducerende landen in de Golfregio meer gaan oppompen om zo de hoge olieprijzen tegen te gaan. De Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck is momenteel op bezoek in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Zondag was hij al in Qatar.

Vorige week bracht de Britse premier Boris Johnson al een bezoek aan de VAE en ook Saudi-Arabië met het verzoek om meer olie te gaan produceren. Door de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen zijn de prijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen, waardoor de brandstofprijzen aan de pomp steeds verder oplopen.

De vraag naar extra olie uit het Midden-Oosten lijkt steeds nijpender te worden, want de Europese Unie zou een importverbod op Russische olie overwegen. Volgens bronnen dringen vooral Baltische staten aan op een dergelijk embargo. Maar landen als Duitsland waarschuwen voor overhaaste beslissingen, gezien de hoge energieprijzen in Europa. Moskou heeft gewaarschuwd dat het de gaskraan naar Europa dichtdraait als de EU de import van olie verbiedt. De EU is voor circa 40 procent van de gastoevoer afhankelijk van Rusland.

Habeck heeft gezegd dat vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar kan helpen om Duitsland niet meer afhankelijk te laten zijn van Russisch gas. Duitsland is bezig met de bouw van lng-terminals voor de import van lng uit Qatar en andere landen.