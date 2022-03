P&O houdt veerboten langer aan de kant na massaontslag

Veerdienstmaatschappij P&O Ferries vaart ook deze week nog niet. De veerdiensten van het bedrijf, waaronder die tussen Calais en Dover en een lijn van de Rotterdamse haven naar het Engelse Hull, liggen sinds vrijdag stil. Toen riep het bedrijf alle boten op aan de kade te blijven en maakte het bekend dat 800 mensen van het zeevarend personeel per direct is ontslagen. Volgens P&O Ferries is het huidige bedrijfsmodel onhoudbaar.

P&O wilde in eerste instantie al het zeevarend personeel vervangen door goedkopere krachten uit met name Oost-Europa. De ontslagen medewerkers zijn, na oproepen daartoe van de Britse vakbond voor scheepvaart- en spoorwegbedrijven RMT, aan boord van de veerboten gebleven. Daarmee voorkomen ze dat P&O de veerboten met het nieuw ingehuurde personeel kan gebruiken. Bovendien moet de rederij voor het inzetten van het nieuwe personeel ook nog toestemming krijgen van de Britse overheid.

Door het ontslag dreigt de handelsstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland verstoord te raken. De druk op andere veerdiensten en de treinverbinding onder het Kanaal neemt namelijk toe. Het risico is dat de prijzen zullen stijgen. P&O is ook een belangrijke speler op het gebied van goederenvervoer over de Ierse Zee, zowel tussen Engeland en Noord-Ierland als tussen Engeland en Ierland.