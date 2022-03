Techinvesteerder Prosus onderaan in terughoudende AEX

Prosus stond maandagochtend onderaan in de Amsterdamse AEX-index. Eind vorige week liet de techinvesteerder nog een sterk herstel zien na een eerdere koersval. Het bedrijf reageert sterk op de koersbewegingen in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft. De stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend door de oorlog in Oekraïne. Ook gingen de olieprijzen weer omhoog na berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie zou overwegen.

De gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Oekraïense en Russische delegaties zullen maandag opnieuw via een videoverbinding overleg voeren. Volgens de Oekraïense presidentieel adviseur Michailo Podoljak zullen de onderhandelingen om de oorlog te beëindigen nog een aantal weken duren, maar zijn er tekenen dat Moskou zich “redelijker” begint op te stellen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 717,31 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent tot 1043,88 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen klom 0,3 procent.

Prosus zakte ruim 4 procent na een koersverlies van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf grootaandeelhouder is. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde met een min van dik 2 procent. Olie- en gasconcern Shell behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 1,9 procent dankzij de hogere olieprijzen. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van een stijging van de aluminiumprijzen en klom 2,5 procent.

ASML won 0,2 procent. Topman Peter Wennink van de chipmachinefabrikant liet in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times weten dat de uitbreidingsplannen van de chipmakers in de komende twee jaar worden beperkt door tekorten aan belangrijke apparatuur. ASML verwacht dit jaar en volgend jaar meer machines te leveren, maar dat zal volgens Wennink niet genoeg zijn om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,1 procent naar 108,99 dollar en Brentolie werd 3,9 procent duurder op 112,18 dollar per vat. De EU is bezig met een vijfde ronde van sancties tegen Rusland en volgens bronnen zouden de Baltische staten zoals Litouwen aandringen op een verbod op Russische olie.

Ook de aluminiumprijs ging omhoog op de Londense metalenbeurs, nadat Australië de export van aluminiumoxide naar Rusland heeft verboden. Dat wordt gebruikt bij de productie van aluminium. De euro bleef ongewijzigd op 1,1059 dollar.