Aegon en ING grote winnaars na opmerkingen Fed-baas Powell

Banken en verzekeraars zijn dinsdag duidelijk hoger geëindigd op de Amsterdamse aandelenbeurs. Aegon, NN en ING zaten binnen de leidende AEX-index bij de sterkste stijgers en ABN AMRO won bij de middelgrote fondsen fors. Het hoofd van de Amerikaanse Federal Reserve liet maandag doorschemeren dat de rentes in de Verenigde Staten snel verder omhoog moeten om de inflatie in te dammen. De financieel dienstverleners kunnen profiteren van hogere rentes.

Voorzitter Jerome Powell verklaarde op een zakelijke conferentie dat de Fed de rente nog agressiever kan gaan verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. Vorige week kwam de Amerikaanse centrale bank al met de eerste renteverhoging sinds 2018 vanwege de stijgende inflatie.

Aegon voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 4,9 procent en NN werd 2,1 procent meer waard. ING en ABN AMRO wonnen respectievelijk 3 procent en 2,6 procent.

De algehele stemming onder beleggers was ook goed, ondanks het gebrek aan vooruitgang in vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De AEX-index won 1,4 procent tot 728,27 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 1054,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot meer dan 1 procent vooruit.

Techinvesteerder Prosus ging 3,4 procent omhoog. Het in Nederland gevestigde bedrijf heeft een groot belang in het Chinese techconcern Tencent en profiteerde van de belofte van Chinese premier Li Keqiang om minder streng te zijn voor de techsector in China.

Sportkledingfabrikanten Adidas en Puma wonnen tot ruim 3 procent in Frankfurt na een opbeurend kwartaalbericht van hun Amerikaanse branchegenoot Nike. Dat sportmerk verkocht meer artikelen dan een jaar eerder, ondanks verstoringen bij fabrieken in Zuidoost-Azië.

Just Eat Takeaway klom 3,4 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl heeft de samenwerking op het gebied van bezorgingen met de Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s versterkt.

Shell verloor een fractie. Het olie- en gasconcern heeft definitief beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in een door Milieudefensie aangespannen zaak om zijn uitstoot te verminderen. Shell maakt vooral bezwaar tegen de eis dat het de uitstoot van de gebruikers van zijn brandstoffen moet compenseren.

De euro was 1,1014 dollar waard, tegen 1,1104 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen wat omlaag na de recente opmars. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 110,21 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 114,68 dollar.