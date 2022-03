Banken en verzekeraars in kopgroep positieve AEX

De banken en verzekeraars behoorden dinsdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. De financiële bedrijven profiteerden van het vooruitzicht van hogere rentetarieven na opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Volgens Powell is de inflatie namelijk veel te hoog en zal hij het beleid van de Federal Reserve aanscherpen om deze te beteugelen. Dat betekent dat de rentes in de Verenigde Staten waarschijnlijker sneller en sterker zullen worden verhoogd.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten. Het uitblijven van vooruitgang in de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zorgde daarbij voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 724,19 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 1054,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Naast Aegon (plus 5,4 procent) en ING (plus 3,3 procent) stond staalconcern ArcelorMittal bij de sterkste stijgers in de AEX, met een winst van 3,6 procent. Verzekeraar NN Group, chipmachinemaker ASML en winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield wonnen meer dan 2 procent. Fintechbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 2,1 procent.

Prosus steeg 1,9 procent. De techinvesteerder, die een groot belang heeft in het Chinese Tencent, lijkt te profiteren van de belofte van de Chinese premier Li Keqiang om minder streng te zijn voor de techsector in China. Just Eat Takeaway klom 1,5 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl heeft de samenwerking op het gebied van bezorgingen met de Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s verstrekt.

Shell won 1,1 procent. Het olie- en gasconcern heeft definitief beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in een door Milieudefensie aangespannen zaak om zijn uitstoot te verminderen. Shell maakt vooral bezwaar tegen de eis dat het de uitstoot van de gebruikers van zijn brandstoffen moet compenseren.

Bij de middelgrote fondsen was metalenspecialist AMG de sterkste stijger met een winst van 4,5 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos stond onderaan met een verlies van 0,6 procent.

De euro was 1,099 dollar waard, tegen 1,1104 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen wat omlaag na de recente opmars. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 111,45 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 115,05 dollar.