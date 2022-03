Belegger verwerkt stevige woorden Fed-baas en stijgende olieprijs

Beleggers op de Europese beurzen reageren dinsdag onder meer op de stevige woorden die Jerome Powell van de Federal Reserve uitsprak. Ook de oplopende olieprijzen kunnen het sentiment op de beursvloeren mede bepalen. De markten blijven daarnaast aandacht houden voor de ontwikkelingen in Oekraïne.

Volgens de baas van de Amerikaanse centralebankenkoepel is de inflatie veel te hoog en zal de Fed “noodzakelijke stappen” zetten om deze te beteugelen. Vorige week werd voor het eerst in jaren de rente in de Verenigde Staten verhoogd. Volgens Powell zijn meer rentestappen aanstaande, waarbij het beleid mogelijk nog daadkrachtiger zal worden. Anders dan de Fed tornt de Europese Centrale Bank nog niet aan zijn rentes.

De olieprijzen zijn inmiddels weer fors gestegen. Een vat Amerikaanse olie werd voorbeurs bijna 3 procent duurder op 114,90 dollar. Voor een vat Brentolie moet bijna 120 dollar worden betaald. Dat betekent een stijging met 3,5 procent in vergelijking met een dag eerder. Mogelijk dat olie- en gasconcerns in het kielzog van de olieprijs mee omhoog gaan.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat zijn land nooit zal buigen voor Russische ultimatums om de oorlog te beëindigen. De Oekraïners lieten het Russische ultimatum voor opgave van de zuidelijke havenstad Marioepol al verstrijken. Ze hadden maandagochtend vroeg de wapens moeten laten zwijgen.

In de nasleep van het vliegtuigongeluk in China zal de aandacht ook blijven uitgaan naar de luchtvaartsector. De Boeing 737-800 van China Eastern, waarmee het ongeluk plaatsvond, wordt ook door veel Europese luchtvaartmaatschappijen gebruikt. In China werd na de crash driekwart van de geplande vluchten geannuleerd. Het aandeel van China Eastern verloor stevig op de beurs in Hongkong.

Verder zullen beleggers met een schuin oog kijken naar Brussel en plannen voor een verplichte gasreserve. EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat ze elk jaar op 1 november 90 procent van hun opslagfaciliteiten voor gas gevuld hebben, staat in een plan dat persbureau DPA heeft ingezien. Met de verplichte gasreserve moet Europa minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen uit Rusland.