Belgen delen boetes uit bij gevaarlijke situatie benzinepompen

Automobilisten die over de grens in België hun tank vol willen gooien vanwege de lagere prijzen moeten goed opletten de verkeersveiligheid niet in het gedrang te brengen. Dat kan mogelijk leiden tot boetes. De burgemeester van het Limburgse Kinrooi, vlak over de grens Weert, heeft al aangegeven extra scherp te zullen controleren.

Door de gedaalde brandstofprijzen in België is het drukker geworden bij tankstations in de grensstreken. De Belgische overheid heeft de accijnzen sinds zaterdag verlaagd om de brandstofkosten van Belgen wat te drukken. Daardoor loont het ook voor Nederlanders om voordeliger in België te tanken. De prijs aan de pomp daalt door de maatregel met 17,5 eurocent per liter diesel of benzine.

De politie in Kinrooi zal dinsdag bij elk tankstation in de gemeente langsgaan en eisen dat er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verzekeren, aldus burgemeester Jo Brouns. “De verkeersveiligheid op en rond het tankstation moet gewaarborgd blijven. Zo niet wordt er door de politie consequent geverbaliseerd”, zegt de Kinrooise burgemeester op zijn Facebookpagina.

Nederland gaat de accijnzen op benzine en diesel per 1 april verlagen met respectievelijk 17 en 11 cent. Benzinerijders besparen door de accijnsmaatregel gemiddeld 9,42 euro op een volle tank, dieselrijders 6,04 euro, zo rekende het ministerie van Financiën voor.