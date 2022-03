CNV pleit voor verhoging onbelaste kilometervergoeding

Het kabinet moet de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 19 naar 23 cent per kilometer. Hiervoor pleit het CNV. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de koopkracht.

“We krijgen tientallen meldingen binnen van leden voor wie het reizen naar het werk onbetaalbaar is geworden. De verwachting is dat dit ook na 1 april zo blijft. Daarom moet de belastingvrije fiscale vrijstelling omhoog”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Al jaren is die 19 cent niet toereikend, maar nu zeker niet meer. Het kabinet wil pas in 2024 de vrijstelling regelen, maar wij willen dat dit nu al ingaat. Je gaat naar je werk om geld te verdienen, niet om geld te betalen.”

Het CNV maakt zich daarnaast sterk voor een betere reiskostenregeling in de cao’s. “We spreken leden die slechts 8 cent vergoed krijgen, met een maximum van 30 kilometer. Of mensen die helemaal niets krijgen. Deze groep werkenden moet in ieder geval de huidige fiscale vrijstelling, 19 cent, ontvangen.”